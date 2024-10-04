Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlk ve Ortaokulunda hayvan hakları ve hayvan sevgisi ile ilgili anlamlı bir etkinlik düzenlendi.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte kedi ve köpeklerle tanışan çocuklar, onlara sevgiyle dokunarak sevgisini pekiştirdi.Hakkari Belediyesi ve jandarma ekiplerinin hayvanları koruma bilincini artırmak amacıyla yapmış olduğu etkinlik, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.Etkinlikte doğayı ve tüm canlıları birlikte koruyalım mesajları verildi.