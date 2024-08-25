Hakkari’de bir grup doğa sever, son dönemde artan genç intiharlarına dikkat çekmek ve bu trajik olayların önüne geçmek amacıyla Sümbül Dağı’na anlamlı bir zirve tırmanışı düzenledi.Hakkari’de bir grup doğa sever intiharlara dikkat çekmek amacıyla 3 bin 870 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı düzenlendi. Çukurca Zap Rafting Takımı’ndan üç kişinin yanı sıra CİSAD Derneği’nden bir katılımcının da yer aldığı bu tırmanış, özellikle 15-20 yaş aralığındaki gençlerin maruz kaldığı büyük soruna dikkat çekmeyi hedefledi. Zirve tırmanışını organize eden Çukurca Zap Rafting Takımı Başkanı Muharrem Parlak, tırmanışın ardında yatan trajik hikayeyi de paylaştı. 3 ay önce kızını intihar sonucu kaybeden Parlak, “Bu tırmanışı, gençlerin umutlarını kaybetmeden önce onlara ulaşmak için bir çağrı olarak görüyorum. İntiharların nedenleri araştırılmalı ve bu genç yaşta hayatına son veren evlatlarımızın acısını başka ailelerin yaşamaması için gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.Parlak’ın bu sözleri sadece kendi yaşadığı acıyı değil, aynı zamanda Hakkari’de benzer acılar yaşayan diğer ailelerin de duygularını yansıtıyor. Gençlerin intihar etmesindeki faktörlerin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Parlak, yetkililere ve topluma bu konuda daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu."Genç intiharları Hakkari’de büyüyen bir sorun"Parlak, bu tırmanışın sadece bir farkındalık aracı değil, aynı zamanda yetkililere bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguluyor. Hakkari’de birçok ailenin, benzer acılar yaşamaması için yetkililere çağrıda bulundu. Gençlerin bu tür trajedilere sürüklenmemesi için hem psikolojik destek hem de toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiği ifade etti.