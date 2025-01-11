HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkisini gösteren Sibirya soğukları, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hakkari’de sıcaklığın gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü merkezde yollar ve kaldırımlar buz tuttu. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olduğu tahmin ediliyor. Dondurucu soğuklara karşı mücadelelerine devam eden belediye ekipleri, 15 mahallede tuzlama çalışması başlattı.Son yılların en çetin soğuklarını yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Hava o kadar soğuk ki nefes alırken bile yüzümüz donuyor. Evden çıkmak cesaret ister oldu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olmak çok zor” dedi.Meteoroloji yetkilileri ise soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve kar yağışının da beklendiğini belirterek vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.