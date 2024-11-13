Hakkari’deki Cilo Dağı’nda yer alan 20 bin yıllık buzul bölgesinde şelalenin de soğuk hava nedeniyle donması muazzam görüntüler oluşturdu.Hakkari’nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan 20 bin yıllık Cilo Buzulları bölgesi, soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Cilo Dağı’nın etkileyici doğası, bölgeye gelen doğaseverleri ve fotoğrafçıları mest ediyor. Soğuk havanın etkisiyle buzulların oluşturduğu doğa harikası görüntüler, bölgenin turizm potansiyelini artıran önemli bir cazibe merkezi olarak her mevsim önemini koruyor.Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan’ın rehberliğinde bölgeye yapılan bir gezi sırasında, Endonezya’dan gelen bir kadın ve Amerika’dan gelen bir erkek turistin de bulunduğu 4 kişilik grup, bölgede donmuş şelaleyi gezdi. Emin Noyan, her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari’nin doğa güzelliklerini kayda almak için gezdiklerini söyleyerek, “Buzullar bölgesinde donan şelalede oluşan sarkıtların boyu 5 metreye kadar uzanmış. Bu manzara gerçekten büyüleyici. Buzulların oluşturduğu görsel şölen, Cilo Dağı’nın eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. Biz de bu güzellikleri fotoğraflayarak kayıt altına aldı" dedi.