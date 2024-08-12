Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gürcükapı semtindeki Habibbaba Türbesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı.“Korunan tarih dönüşen şehir” mottosuyla yerinde dönüşümü esas alan Büyükşehir Belediyesi yeni projesiyle tarihi çarşıya modern bir perspektif kazandıracak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gürcükapı semtimizde bulunan Habibbaba Türbesi’nde yeni bir kentsel dönüşüm projesine start verdik. Projemizin birinci etabında 13 adet işyerinin tahliye ve yıkımları tamamlandı. Burada yeni imar planları kapsamında yıkılan iş yerlerini modern tasarımlarla yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ayrıca yeni imar planı kapsamında bölgede yeni bir yol da inşa edeceğiz” dedi.Başkan Sekmen, Gürcükapı’daki Habibbaba Türbesi çevresinde bulunan trafik yoğunluğunun yeni yapılacak yolla en asgari seviyeye indirileceğini bildirdi.