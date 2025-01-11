Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Muş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini Tarihi Murat Köprüsü Kitap Kahvede düzenlediği etkinlikte misafir etti.10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Muş’ta görev yapan yerel ve ulusan basın mensupları için bir program düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1071 Sultan Alparslan Parkı içinde yer alan Kitap Kahvede bir program düzenledi.Taşdemir, düzenlenen programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2024 yılında yakalamış olduğu başarılara değinerek, “Muş’un sporunu ve Gençlerini bir yere taşımaya çalışıyoruz. Buradaki 3. yılıma girdim. Geldiğimiz noktada bakanlığımızın verilerine göre Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü Muş’un katma değeri olan bir kurum haline getirdik. Bunu çalışma arkadaşlarımızla birlikte getirdik. İlimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarının tamamını aktif hale getirdik. Muş’ta 5 bin lisanslı sporcu sayısından 37 bin sayısına ulaşmayı başardık. Bu sayıyı her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz. Okul sporlarında 2024 yılında yüzde 258’lik bir artışla hem katılım oranında hem de lisanslamada Türkiye birincisi olduk. Bu konuda sayın valimizin destekleri çok kıymetli ve önemlidir. Tüm ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte öğrencilerimizi spora kazandırma noktasında önemli başarılar yakalamış durumdayız. Bu yıl aslında Muş ilinin en zirve yılı oldu. Aldığımız kupalar, madalyalar bunu gösteriyor ama bu önümüzdeki yıl daha da artacak inşallah. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile 19 bin 550 tane öğrencimize gencimize, beş tane ilçemizdeki portatif havuzlarda yüzme öğretmiştik. Amatör futbolda ise biz 24 takımın katıldığı bir lig düzenledik. Bölgemizde nüfus oranımıza göre çok iyi yerlere geldik ama bu yeterli değil daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor tesislerimizden sadece vatandaşlarımız değil, mülki idareden tutun, adliyesine kadar, diğer kamu kurumlarına kadar ve siz değerli basın mensuplarımızı sporla buluşturduk. Sizleri daha çok sporda görmek istiyoruz” dedi.Gençlik çalışmaları hakkında bilgi veren Taşdemir, “Gençlik merkezlerimizin sayısı 1 iken, şu anda biz 10’a ulaşmış olduk. Üniversite genç ofisimizle Yurtlarımızdaki genç ofislerle beraber şu anda 34 bin resmi üyemiz var. Yine 34 bin faaliyetle beraber gençlerimize yani etkileşimli olarak 340 bin kişiye dokunmuşuz. Yine gençlik kampları kapsamında burada onlarca gencimizi Türkiye’nin farklı illerine gençlik kamplarına gönderdik. Bu sene Malazgirt ev sahipliği yapacak çevre illerde bize gelmiş olacak. Kitap kahvemiz haftanın yedi günü açık olup burada da kış yaz demeden her gün burayı açık bulmanız mümkün. Burada ücretsiz çay ikramlarımız var. 24 kişilik bir kampımız var. Yetersiz olduğu için tam hizmete açamadık ama oranın bakım onarımlarını yaptık, çevre düzenlemesini yaptık. Yazla beraber bakanlığımızla programlama yaptık. Yeni bungalovlar ekleyerek sayısını elliye ulaştıracağız. Çadır kampı da orada oluşturacağız. İlkbaharla beraber bir çadır kültürünü Muş’taki gençlerimize empoze ettireceğiz ve çadır kampıyla beraber orayı besleyeceğiz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisine Kurtik kayak merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Bir ve ikinci etabı hizmete açtığımızda kayak merkezini orayı taşıdığımızda daha uzun süre kullanmış olacağız. Yedi tane binamız faaliyete girdikten sonra Muş’umuza yapılması gereken tek bir Kurtik kayak merkezi kalıyor. İnşallah Kurtik Kayak Merkezi’nde ilimize kazandırmış olacağız. Tabii bunları yaparken ben Vali Bey’in hakkını teslim etmek istiyorum. İyi bir çalışma ortamı olunca kurumlar arası koordinasyon bu kadar güçlü olunca bizlerin de çalışma şevki, heyecanı daha da artıyor. Bu vesileyle bütün kurumlarla çok ciddi manada da bir iş birliği içerisinde çalışmış bulunmaktayız. Yani sayın valimize de ben bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. İlçelerimiz artık daha faal, daha aktif hale geldiler. Bu vesileyle inşallah sayın valimizin de bu konudaki destekleriyle beraber önümüzdeki dönemde hedeflerimizde daha da iyi bir noktaya geleceğiz” ifadelerini kullandı.