Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gençler, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını için çalışma yaptı.Dut üretimiyle dünya çapında ün yapmış olan Çemişgezek Ulukale köyündeki gençler, kış şartlarından ötürü sokak hayvanları için destek çalışması başlattı. Bu çerçevede bir araya gelen çok sayıda genç, evlerinde biriktirdikleri ekmek ve yemekleri sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bıraktı.Köylülerden de destek gören bu çalışmayı sürdüreceklerini aktaran gençlerden Tunahan Çoban, "Kış aylarında sokak hayvanları için Ulukale köyündeki genç arkadaşlarımızla bir planlama yaptık. Genç arkadaşlarımızın bir kısmı Elazığ’da yaşıyor. Köyümüze karşı aidiyet duygumuz çok yüksek. Sürekli köyümüze geldiğimizde yanımızda sokak hayvanları için yiyecek getiriyoruz. Köyümüzde sokak hayvanlarının kolay ulaşabileceği muhtelif yerlere su ve mama bıraktık. Köyümüzde sokak hayvanı sayısı çok fazla. Bizde gençler olarak onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için desteklerimiz devam edecek” dedi.