Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Beceriler Projesi kapsamında, Üzümlü Gençlik Merkezi ve Üzümlü Anadolu Lisesi’nin iş birliğiyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle yola çıkan projede, gençlerde çevre bilinci oluşturmak ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlandı.Pansiyon ve okul bahçesinde çevre temizliğiEtkinlik, Üzümlü Anadolu Lisesi pansiyonu ve okul bahçesinde gerçekleştirildi. Temizlik etkinliğine, Üzümlü Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve Üzümlü Gençlik Merkezi’nin gönüllü liderleri katıldı. Katılımcılar, okul ve çevresindeki alanların temizlenmesiyle çevre bilincine katkı sundu.Gençlerde çevre bilinci oluşturuluyorYeşil Beceriler Projesi, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini ve toplu yaşam alanlarının temiz tutulmasının önemini vurguluyor. Etkinlik, gençler arasında çevre bilincinin artırılması ve çevre temizliğinin sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirilmesi adına önemli bir adım oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu tür projelerle gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedeflediği belirtildi.