Ağrı’da hem yerel hem de ulusal basında gören yapan Gürkan Güneş, hayatını Yurda Nur Aslankılıç ile birleştirdi.Ağrı’da hem yerel hem de ulusal basında gören yapan Gürkan Güneş, görkemli bir düğünle hayatını Yurda Nur Aslankılıç ile birleştirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde kentin önde gelenleri de yer aldı.Düğün ile ilgili konuşan Gürkan Güneş; “Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bugün sevenlerimizi salona sığmadı, yüzlerce araç ile düğün salonuna geldik. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.