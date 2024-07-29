Savaşın gölgesinde gelen Filistinli turist Marva Dkaidek, Yüksekova’nın İkiyaka Dağları’nda bulunan Sat Gölleri’ne hayran kaldı.Cumhurbaşkanlığı tarafından “Milli Park” ilan edilen Yüksekova’daki Sat Buzul Gölleri turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Filistin’den Türkiye’ye gezmek için gelen dağcı Marva Dkaidek (35), Hakkari bölgesinde tur rehberliği yapan İslam Gürdal’ın misafiri oldu. Dkaidek, 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Dağlarındaki Sat Buzul Göllerine hayran kaldı.Rehber İslam Gürdal öncülüğünde gölleri gezen Dkaidek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Filistin ve buranın kültürü benzer kültürler. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya daha öncede geldim. İlk geldiğimde Reşko Dağı’na tırmandım. Geldiğimde kış olduğu için çok yeri gezme fırsatım olmamıştı. Bu yüzden buraya bir daha geldim ve birçok yeri gezmeyi planlıyorum” dedi.Dkaidek, ayrıca ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirterek çok mutlu olduğunu aktardı.Her hafta ilçeye gelen turistlere bölgeyi tanıtan Rehber İslam Gürdal ise, “Marva ile bir arkadaş sayesinde bir araya geldik. Bugün Sat Gölleri’ne bir gezi düzenledik. Burayı çok beğendi. Bunun yanı sıra özellikle Yüksekova insanının çok iyi olduğunu söylüyor. Elimizden geldiğince bölgeyi tanıtacağız. Bize gelen her turisti gezdirecek, memleketimizin güzelliklerini tanıtacağız” ifadelerini kullandı.