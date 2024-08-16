Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024 Yükseköğretim Kurumu Sınavları (YKS) sonuçlarına göre yüzde 96,2 doluluk oranına ulaştı.Güçlü altyapısı ve nitelikli personeli ile sunmuş olduğu, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çeken ETÜ, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılan 2024 YKS sınavında Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde tam doluluk oranına ulaştı. Toplamda 826 kişilik kontenjanı bulunan ETÜ’ye 795 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ’nün son yıllardaki yükselen grafiğinin devam ettiğini belirterek, “Üniversitemizi tercih eden ve kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Zorlu bir maratonun ardından hedeflerine ulaştılar. Onlar bizim evlatlarımız ve geleceğimiz. Burada geçirecekleri dört yıllık süre zarfında bizlerin en kıymetli emaneti olacaklar. Buradan güzel anılar biriktirecek ve çağımızın gereksinimlerine cevap verebilecek donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaklar. Bu vesileyle bir kez daha ETÜ Ailesinin yeni fertlerini tebrik ediyor, başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu.