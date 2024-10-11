Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanan "Spor ve Bilim Dergisi", spor bilimleri alanında önemli bir akademik gelişmeye imza atarak, EBSCO SPORTDiscus alan indeksinde taranmaya hak kazandı.2023 yılında yayın hayatına başlayan ve spor bilimlerine dair disiplinler arası çalışmaları, özgün araştırmaları ve derleme makaleleri yayımlayarak, bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedefleyen Spor ve Bilim Dergisi, kısa sürede nitelikli içerikleriyle dikkat çekerek uluslararası düzeydeki EBSCO SPORTDiscus indeksi ile akademik camiada daha geniş bir görünürlük elde etmeyi başardı.Her yıl düzenli olarak yayımlanan ve bilim dünyasında daha fazla tanınırlık kazanma yönünde kararlı adımlar atan derginin Editörlüğünü Doç. Dr. Sevinç Namlı Yardımcı Editörlüğünü ise Doç. Dr. Süleyman Ulupınar ve Doç. Dr. Muhammet Mavibaş üstleniyor. Editör ekibi, ulusal ve uluslararası araştırmacıların katkılarıyla derginin bilimsel kalitesini en üst düzeye taşımayı amaçlıyor.Derginin spor bilimleri alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için değerli bir kaynak olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Namlı: “EBSCO SPORTDiscus indeksinde yer almak, derginin global akademik etkileşimlerini artırmasının yanı sıra, araştırmacıların çalışmalarına daha kolay erişim sağlamasına da olanak tanımaktadır. Bu sayede, dergiye gönderilen makaleler daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşacak, ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde daha fazla atıf alarak, derginin bilimsel etkisi de giderek artacaktır. Derginin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm akademik kadro ve yazarlar, spor bilimleri alanına önemli katkılar sunmaya devam etmektedir” diye konuştu.Dergi linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sporvebilim