Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 8 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.Öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmeleri için kolaylık sağlayarak gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda desteklenmesini ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ÜNİDES programı kapsamında ETÜ’lü öğrenciler tarafından hazırlanan 8 proje destek aldı.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ÜNİDES programının üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek: "Ortak çalışma ve proje kültürünü fazlasıyla önemsediğimizi her zaman dile getiriyoruz. Üniversitemiz özellikle son dönemde bu konuda önemli bir mesafe kat etti. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası birçok projesi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından destek aldı. Aynı hassasiyeti öğrencilerimiz için de gösteriyoruz. Üniversitemizde 50’ye yakın aktif öğrenci topluluğu var ve öğrencilerimizi bu topluluklara üye olma noktasında teşvik ediyoruz. Zira öğrencilerimiz bu topluluklarda keyifli vakit geçirip yeni dostluklar edinirken aynı zamanda ortak çalışma ve proje kültürlerini de benimsemiş oluyorlar. ÜNİDES’in 3. Dönem sonuçları da bunu kanıtlar nitelikte. 8 öğrenci topluluğumuzun projesi kabul edildi. Önümüzdeki süreçte bu sayının daha da yükseleceğine inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Toplamda 600 Bin TL destek almayı başaran ETÜ’nün öğrenci toplulukları ve projeleri ise şu şekilde;Arama Kurtarma Topluluğu: "Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Eğitimi "Ekoloji Ve İklim Topluluğu: "Ulusal Fen Liseleri Sempozyumu: Bilimin Işığında Gelecek"Genç Yeşilay Kulübü: "Bağımlılık Solsun, Gelecek Doğsun"Psikoloji Kulübü: "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen Temalı Ulusal Psikoloji Zirvesi"Genaktüel Kulıbü: "2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi"Kariyer Kulübü: "ETÜ Kariyer Zirvesi"Karpam Radyo Kulübü: "Geleceğin Liderleri: Bilim, Spor ve Teknoloji Buluşmaları"Youth Englısh Kulübü: Wınter Tourısm 101: Erzurum "