HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde geçen dere üzerinde yapımına başlanan 2 köprü ve 826 metrelik duvarın yapımı tamamlandı.Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun girişimleri sonucu DSİ tarafından dere kenarında 826 metrelik duvar ve 2 köprü yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dırbaz Büyüksu, “DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda beldemiz Merkez Mahallesi içerisinde geçmekte olan Kasran Deresi üzerinde 826 metre çift taraflı duvar ile 2 adet köprü yapım işi tamamlanmıştır. Söz konusu işin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.