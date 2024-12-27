Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Erzurum’un Kars, Artvin, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bingöl ve Erzincan kara yollarında tipi nedeniyle tır sürücüleri yolda kaldı. Trafik ekipleri kent çıkışlarında sürücüleri uyarırken zaman zaman oluşan sis görüş mesafesini düşürdü, ulaşımı aksattı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği, buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.