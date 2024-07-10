Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle bazı yollarda yaşanan heyelan nedeniyle birçok mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.İspir’de dere yatağında bulunan birçok mahallede etkili olan sel, tarım arazilerine de zarar verdi. Heyelan nedeniyle yol tamamen sular altında kalırken, ilçeye bağlı Halilpaşa, Aktaş, Kavaklı, Kümetaş, Bostancı, Gündoğdu, Pınarlı ve Sandıklı mahalleleriyle ulaşım sağlanamıyor.Vatandaşlar yetkililerden bir an önce tedbir alınmasını istediler.