Erzurum’un Oltu ilçesinde kadınlara yönelik hizmet veren Aile Destek Merkezi’nde 133 kursiyer bulunuyor.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’de, Oltu ziyaretleri kapsamında Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret etti. Kadınların meslek edinerek üretime katılmalarını destekleyen Oltu ADEM, sosyal dayanışmanın ve istihdama katkının güzel bir örneğini oluşturuyor. 20-60 yaş aralığındaki kadınlara mesleki eğitim ve beceri kazandırmayı amaçlayan Oltu ADEM’de devam eden kurslar ve kursiyer sayıları şu şekilde; Kadın Etek Dikimi Kursu - 17 kursiyer, Kadın Üst Giysileri Dikimi Kursu - 17 kursiyer, Ahşap Boyama Kursu - 15 kursiyer, Oyun Odası Kursu - 12 kursiyer, Oyuncak Yapımı Kursu - 12 kursiyer, Nakış Kursu - 18 kursiyer, Özgün Baskı Kursu - 13 kursiyer, Takı Tasarımcısı & Oltu Taşı İşlemeciliği Kursu - 12 kursiyer ve Filografi Kursu - 17 kursiyer olmak üzere toplam kursiyer sayısı 133