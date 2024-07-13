Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yarın yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 Pazar Günü Saat:10.15-12.25 (130 dakika) ve 14.45-16.25(100 dakika) olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağı belirtilerek, “Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir.Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, ( şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.