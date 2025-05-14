10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Erzurum Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen özel etkinlik, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.Programa kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve ailelerinin yer aldığı yoğun bir katılım sağlandı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve empati kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.Programın açılış konuşmasını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel yaptı. Temel, kurum bünyesinde engellilere yönelik sürdürülen hizmetleri aktararak, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını destekleyen projeleri anlattı. "Amacımız; engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak ve fırsat eşitliği temelinde onlara her alanda destek sunmaktır" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Engelliler Haftası vesilesiyle farkındalık oluşturan bu etkinliğe katkı sunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Aykut, "Engellilik bir eksiklik değil, farklı bir yaşam biçimidir. Bizler kamu kurumları olarak bu farklılıklara saygı duyarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmakla yükümlüyüz. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda tam anlamıyla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ise toplumda empati duygusunun önemine dikkat çekti. "Engelli bireylerle aynı hayatı paylaşmak, onları anlamakla ve birlikte hareket etmekle mümkündür," ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, engelli bireyler tarafından şiir, müzik ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın coşkulu gösterisi büyük beğeni toplarken, engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibi Türkiye’nin dört bir yanından yöresel figürlerin sergilendiği kapsamlı bir gösteriyle izleyicilerden tam not aldı.Etkinlik kapsamında, 8 yıl önce hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, ölüm yıl dönümünde anıldı. Sanatçının sevilen eserleri engelli bireyler tarafından seslendirilerek izleyicilere duygusal anlar yaşatıldı.Etkinlik, empati, dayanışma ve farkındalık mesajlarıyla sona erdi.