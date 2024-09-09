2023 yılı istatistiklerine göre Erzurum’da en çok kullanılan 3 soy isim Yılmaz, Kaya ve Polat olarak sıralandı.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi. Buna göre Türkiye’de en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı; Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve AktaşErzurum’da ise Türkiye geneline göre ilk üçte bir soyadı farklı oldu. İşte Erzurum’da 2023 rakamlarına göre en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle oldu; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Doğan, Öztürk, Aktaş, Kara, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Aslan, Koçak, Kurt, Yavuz, Turan, Karataş, Güler, Coşkun, Güneş, Aras ve Koç