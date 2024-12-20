Erzurum’da işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 5 işyerine idari yaptırım kararı alındı.Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, 13-20 Aralık 2024 tarihleri arasında; 592 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 5 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 10 adet numune alındı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı ile gelen 7 başvuru değerlendirilmiştir” denildi.