Erzurum’un Aşkale ilçesinde kar yağışı ve etkisini artıran tipi özellikle şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, Kop Dağı’nda 2409 rakımda karla mücadele ediyor.Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden birisi olan Kop Dağı, yoğun yağan kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Ekipler, trafikte aksama olmaması için bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Aşkale 121. Karayolları Şube ekipleri, 7/24 nöbetleşe bakımevinde hazır bekliyor. Ekipler, sabah başlayan kar yağışı ile birlikte Kop Dağı başta olmak üzere yaklaşık 30 kilometrelik mesafedeki karayollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kar ilçe merkezinde henüz etkili olmazken, Kop Dağı zirvesinde kar trafiği zaman zaman sıkıntıya sokuyor.