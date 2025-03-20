Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.Yağışların Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine sabah ve gece saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir Yağışların, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"