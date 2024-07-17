Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Erzurum ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarıldı.Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde 18.07.2024 Perşembe (yarın) saat: 12.00 - 21:.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.