Türk Kızılayı Erzurum Engelsiz Şubesi, engelli vatandaşlara moral vermek için ziyaretler yapıyor.Engelli vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri çerçevesinde; Türk Kızılayı Erzurum Başkanı Hüseyin Bozhalil ve Türk Kızılayı Erzurum Engelsiz Şubesi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Yusuf Gültoplar’ı ziyaret etti. Türk Kızılayı Başkanı Hüseyin Bozhalil, vakit buldukça engelli vatandaşları hem evlerinde hem de hastanede yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Kızılay olarak sadece rutin faaliyetler değil benzeri ziyaretlerde de bulunuyoruz. Onlara hem moral hem destek oluyoruz.” şeklinde konuştu.