Erzurum’da jandarma bölgesinde Haziran ayında 23 trafik kazası meydana geldi.Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Haziran ayı içinde 23 yaralamalı-ölümlü kazada, 4 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. 2024 yılı ilk altı ayında ise 94 yaralamalı-ölümlü kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 28 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplam 200 kişi yaralandı.