Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bayburt, Ardahan çevrelerinde saat 13:00-ile 21:00 arasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.