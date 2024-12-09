Erzurum-Artvin karayolunda heyelan sonucu yol kısa süreli ulaşıma kapandı.Dün gece yarısı Erzurum-Artvin Karayolu’nun Erzurum’un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi mevkiinde ufak çaplı bir heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında devasa bir kaya kütlesi karayoluna düştü ve yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bu süre zarfında, sürücüler Atatürk Mahallesi üzerinden alternatif bir güzergaha yönlendirildi.Belediye ekiplerinin olay yerine getirdiği iş makineleriyle kaya parçası hızla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.Yetkililer, bölgede yaşanabilecek muhtemel toprak kaymalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.