Erzincan’da “Vatan ve Kahramanlar” buluşması gerçekleştirildi.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Erzincan’daki gaziler öğrencilerle bir araya geldi, kahramanlık hikayelerini anlattı.Gaziler, ardından öğrenciler tarafından yöneltilen soruları da cevaplandırdı.Konuya ilişkin Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kahraman gazilerimiz ve şehit yakınlarımız vatan ve kahramanlık buluşmaları etkinliklerinde geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmeye devam ediyor. Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları etkinliklerinde geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmeye devam ediyorlar. Cesaret ve fedakârlık abidesi kahramanlarımız kahramanlık hikâyelerini, vatan ve bayrak sevgisini kendi tecrübeleriyle anlatarak önemli bir miras bırakıyorlar. Gençlerimizin milli değerlere olan bağlılığını artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için yapılan bu etkinlikler, çocuklarımızın coşku ve sevgileriyle devam edecek.” denildi.