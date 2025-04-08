Erzincan’da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı, emniyet mensupları da şehit ailesini ziyaret etti.10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "ÇOGEP Biz Büyük Bir Aileyiz Projesi" kapsamında meslek edindirme faaliyeti kağıt rölyef kursuna katılan Hacı Ali Akın Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saatçi, öğretmen Ayşe Altınel ve öğrenciler ile 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı makamında ziyaret ederek yapmış oldukları kağıt rölyef tabloyu hediye edip Polis Haftasını kutladılar.İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’da eşi Yeliz Baybaba ile birlikte 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle şehit polis memuru Rahmi Sarıgül’ün annesi Fatma Sarıgül’e ziyarette bulundular.Baybaba çifti şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar dilediler.