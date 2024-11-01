Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılan “Okuldaki Çiftlik" projesinde minik öğrenciler yazlık sebze üretiminin sona ermesinin ardından kışlık sebze üretimine başladılar.Proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlendi. Erzincan’daki proje, Demirkent TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirilmişti. Okul bahçesinde projenin ikinci aşaması olarak sera kurulmuş, öğrenciler tarafından kurulan serada yaz boyunca domates, biber, salatalık gibi sebze yetiştirmişlerdi.Yaz sezonunun sona ermesinin ardından ilkokulu öğrencileri kış sezonunda TOKİ Demirkent İlkokulu’ndaki seralarına marul, taze soğan, maydanoz gibi kışlık sebze dikimi gerçekleştirdiler.Yaz döneminde öğrenciler seraya büyük bir ilgi ve sevgi göstermişlerdi. Kışlık sebze ekiminde öğrencilerin üretim aşkı ve seraya olan ilgileri görülmeye değerdi.Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, Okuldaki Çiftlik Projesi kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kurulan seranın öğrencilerde büyük bir ilgi ve heyecan oluşturduğunu kaydederek, öğrencilerin üretime katılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin “Bu proje ile çocukların tarım, orman, doğa konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusunu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedeflenmişti. Demirkent TOKİ İlkokulu’nda kurduğumuz sera, gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızı üretim süreçlerine dahil edilmiş olması bizler için çok kıymetlidir. Çocuklarımız sıfırdan başlayarak serada üretim yapmayı başardılar. Bu hem onlar hem de ülkemiz adına çok önemlidir. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.