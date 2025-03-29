Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" adlı etkinlik düzenlendi.Düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 105 ülke eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen Sıfır Atık Hareketi, Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleriyle 81 ilimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizde kutlanacaktır.Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır. Bilindiği üzere, İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla 2018 yılı itibarı ile İlimizde sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır.Bu gün ise burada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru temasıyla yaptığımız etkinlikler ile sıfır atık yönetim sisteminin uygulanabilirliğinin ve sıfır atık iyi uygulamalara ilişkin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır."