Erzincan’da ıslah çalışmalarında ara verilmeden devam ediyor.2024 yılında tamamlanan ıslah çalışmalarında gölgelik çatılarına güneş enerjisi panelleri döşendi. 2024 yılında Çağlayan ve Sütpınar meralarının ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2025 yılında yeni sunulacak projeler için çalışmalara başlandı.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki mera ıslah çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 435 bin hektar mera alanının bulunduğu Erzincan’da mera ıslah çalışmalarına ağırlık veriliyor. Meradaki toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması amacı ile Erzincan İli Merkez İlçesinde bulunan Çağlayan Beldesi ve Sütpınar Köyü meralarının ıslah projeleri tamamlandı.Çağlayan ve Sütpınar meralarında sondaj çalışması, gölgelik ve sıvat yapımının yanış sıra güneş enerjisi sistemi de kuruldu. Kurulan sistemle meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yeraltından sondaj suyunun çıkarılması sağlanacak. Her iki merada ıslah projesi kapsamında drenaj çalışması da gerçekleştirildi. Ayrıca meralarda floranın güçlendirilmesi amacıyla gübreleme çalışmaları yapıldı. Islah çalışmaları için 6 milyon 289 bin TL harcandı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada; "Mera alanlarımızın daha verimli hale getirilerek üreticilerimizin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Çayır ve meralar hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yemin en doğru yoldan ve ucuz bir şekilde temin edilmesini sağlıyor" dedi.İl Müdürü Şahin, ayrıca mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem üretiminin artırılması gerektiğini, uygulanan mera ıslah projeleri ile mevcut meralarımızın otlatma kapasitelerinin artırılacağı, bu açıdan projenin çok isabetli ve başarılı olduğunu, çiftçilerin projeye sahip çıkmasını ve hayvancılığa daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek emeği geçen herkese ve Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2025 yılı için ise Erzincan’da 5 ıslah projesini Bakanlığa sunacak. Projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul görmesi durumunda Erzincan’da 5 köy merası daha önümüzdeki yıl ıslaha alınacak.