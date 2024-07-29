Erzincan’da faaliyet gösteren süt ve et üretimine yönelik işletmeler sağlık taramasından geçiriliyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler il genelinde sağlık taraması çalışmalarını sürdürüyor. İşletmelerde çeşitli kontrol çalışmalarını da yürüten ekipler, özellikle yurt dışından getirilen ithal hayvanların sağlık taraması işlemlerini özenle yürütüyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, konu ile ilgili açıklamasında hayvancılık sektöründe yürütülen sağlık taramalarının önemine değindi. İnsan sağlığı, gıda güvenilirliği ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin ancak hayvan sağlığının güvence altında tutulabileceğinin altını çizen Murat Şahin, hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki yerinin hayvan sağlığının önemini daha da artırdığını söyledi.Şahin açıklamasında; “Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenirliğinin sürdürülebilmesi için bakanlığımız ülke düzeyinde çeşitli projeler yürütmektedir. Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenirliliğinin devamı için; hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi, bu nedenle de hayvanların ve işletmelerin kayıt altına alınması gerekmektedir. İlimiz genelinde ekipler, her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığın, sürdürülebilirliğinin sağlanması, hem ülkemiz hem de yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayvan sağlık taramalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu taramalarda işletmelerde bulunan hayvanlarda oluşabilecek hastalıkların erken teşhisi çok büyük bir önem taşımaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da il genelinde sağlık taraması çalışmaları özenle ve aralıksız sürdürülecektir” diye konuştu.