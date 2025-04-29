Erzincan’da büyükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesi ve ekonomik kayıplara yol açan hastalıklardan korunma oranını yükseltmek amacıyla sempozyum düzenlendi.Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Diagen Firması işbirliği ile düzenlenen, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından desteklenen sempozyumda yabancı uzmanlar tarafından yetiştiricilere ve veteriner hekimlere teknik bilgiler sunuldu.Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen sempozyuma Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı İsmail Özgür İlhan, veteriner hekimler ve yetiştiriciler katıldı.Damızlık Sığır İşletmelerinde Verimi Etkileyen Bazı Enfeksiyon Hastalıkları ve Yönetimi isimli sempozyumun açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Yaşar Faruk Günay, birlik olarak 2003 yılından bu yana 41 projeyi hayata geçirerek Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ülke genelinde belirli bir noktaya taşıdıklarını ifade ederek durmaksızın proje ve yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Günay birliğin bugünlere gelmesinde ürettikleri projelere maddi manevi destek sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına, Erzincan Valiliğine, İl Özel İdaresine, TKDK, DAP, KUDAKA gibi kurumlara teşekkür etti.Toplantıda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük ise "Büyükbaş hayvancılık sektörü ilimiz açısından büyük önem taşıyan sektörler arasındadır. Erzincan 6 bin 595 büyükbaş hayvancılık işletmesi, 116 bin 689 büyükbaş hayvan varlığı ile bölgede önemli bir potansiyele sahiptir. Hayvan refahı ve sağlığının korunması noktasında Bakanlığımızca uygulanan aşılama programları da titizlikle sürdürülmektedir. Hayvanların aşılanması, kayıt altına alınması, üretilen sütün soğuk zincir marifetiyle toplanarak modern tesislere teslim edilmesi noktasında gerek müdürlüğümüzün gerekse Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin gayret ve çalışmaları da devam etmektedir.Bakanlığımız tüberküloz, brucella gibi bazı hastalıklara karşı tazminat ödemesi yapmak suretiyle yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları adına da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında bu yana Bakanlığımızca 17 milyon liranın üzerinde tazminat ödemesi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ise Erzincan’da tarım ve hayvancılık sektörünün sürekli bir gelişme içinde olduğunu kaydederek Erzincan Valiliği himayelerinde çiftçilere ve yetiştiricilere yönelik sürekli projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Vali Yardımcısı İzci, "Son yıllarda sağlanan hibe ve desteklemeler, modern anlamda inşa edilen ahırlar, üretilen sütün toplanması amacıyla kurulan soğuk zincir, kurulan modern mezbahalar, Dereyurt Köyü’nde altyapı çalışmalarına başlanan Tarıma Dayalı Besi OSB gibi birçok yatırım sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İl genelinde yürütülen büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin verim ve kalite noktasında daha üst seviyelere gelmesi maksadıyla gerek Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri gerekse birliklerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Erzincan’da yürütülen küçükbaş hayvancılık faaliyetleri Erzincan Tulum Peyniri gibi bir değeri ortaya konmuş ve Erzincan tulum peyniri ülke genelinde haklı bir üne kavuşmuştur. İl genelinde meralarımız küçükbaş hayvancılık sektörüne hizmet etmekte, meralardaki ıslah ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Erzincan Valiliği olarak kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sektörün gelişimi açısından çalışmalarımız titizlikle sürmektedir" diye konuştu.Sempozyumda daha sonra Dr. Christoph Egli, Dr. Alexey Kolbasenko, Danuto Radzio ve Dr. Murat Gökçe katılımcılara büyükbaş hayvancılık sektöründe karşılaşılan hastalıklar konusunda bilgiler verdi.