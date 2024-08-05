Erzincan’da son yıllarda kapama ceviz bahçelerinin sayısı giderek artıyor. Erzincan’ın ilçe ve köylerinde oluşturulan ceviz bahçeleri kısa zamanda meyve vermeye başlıyor.Dünya genelinde 20 türü bulunan ceviz yetiştiriciliği son yıllarda atağa geçti, Hem Türkiye genelinde hem de Erzincan genelinde son yıllarda vatandaşlar tarafından kurulan ceviz bahçelerinde büyük artış görülüyor. Sağlık açısından çok büyük faydaları bulunan cevizin ekonomik anlamda yetiştiriciliği de giderek artmaya başladı. Halihazırda 6.702 dekar ceviz bahçesinin bulunduğu Erzincan’da bu rakamın önemli bir miktarını son yıllarda kurulan ceviz bahçeleri oluşturuyor. 2023 yılında 492 ton ceviz üretiminin yapıldığı Erzincan’daki ağaç sayısı ise 187 bin civarında bulunuyor.Coğrafi işaret başvurusu yapılan Kemah Cevizi ile tanınan Erzincan’da, son yıllarda ceviz yetiştiriciliği hızla yayılırken, bunda cevizin ülke genelinde Pazar sorunu yaşamaması, bakım ve yetiştirme maliyetlerinin daha düşük olması etkili oluyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından ceviz bahçelerinde kontroller sürdürülüyor. Erzincan Merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde 40 dekarlık alanda ceviz bahçesi kuran Kadir Gül’ün bahçesinde kontrollerini sürdüren ekipler, teknik konularda çiftçilere bilgi aktarımını sürdürüyor. Ceviz bahçeleri hastalık ve zararlı yönünden kontrol edilirken, bahçelerdeki gübreleme, sulama ve diğer kültürel işlemler noktasında da üreticilerle bilgi paylaşımı yapılıyor.Son yıllarda aşılı cevizlerle kurulan meyve bahçelerinin hem verim, hem meyve kalitesi hem de erken verime yatması açısından ceviz üretimine büyük katkı sağlaması bekleniyor.