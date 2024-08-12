Erzincan’ın yeni gözdelerinden bir olan böğürtlende hasat sezonu başladı.Erzincan Merkeze bağlı Tatlısu (Mahaçur) Köyünde bugünlerde hasat sevinci başladı. Köyde böğürtlen yetiştiriciliği yapmaya başlayan Fikret Ateş, ürettiği üst düzey kalitedeki ürünlerin siparişine yetişemiyor.Erzincan’ın Tatlısu Köyü’nde kurduğu böğürtlen bahçelerinde yılda yaklaşık 40 ton böğürtlen yetiştiren Fikret Ateş, hem köylülerine örnek oluyor hem de yörede istihdam sağlıyor. Erzincan’da böğürtlen yetiştiriciliğinin son derece başarılı bir şekilde yapılabildiğine dikkat çeken Ateş, gerek Erzincan gerekse il dışından gelen taleplere yetişemediklerini kaydetti. Tatlısu Köyü sakinleri ve Erzincanlılara seslenen Ateş, böğürtlenin Erzincan için alternatif bir ürün olabileceğini, halkın böğürtlen yetiştiriciliğine başlaması durumunda sözleşmeli üretim modeliyle alım garantisi verildiğini söyledi.Erzincan’da ekonomik olarak böğürtlen üretimi yaptıklarını, Erzincan’da ve Doğu’da profesyonel olarak böğürtlen bahçesi kurarak köyde yaşayan insanlara da iş imkanı sağladıklarını belirten Fikret Ateş, böğürtlen yetiştiriciliği yaptıkları alanları artıracaklarını ifade etti. Ellerinde büyük bir fırsat bulunduğunu, bu fırsatı iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Ateş, Erzincan’da böğürtlen yetiştirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.Sağlık açısından böğürtlenin sayılamayacak kadar çok faydası olduğunu ifade eden Ateş, “Böğürtlen kullanım alanı çok yaygın olan bir meyve. Böğürtlen, dondurma, pasta ve meyve suyu sanayisinin en çok aranan ürünlerinden biridir. Ayrıca insanların severek yediği bir meyve. Bu özellikleriyle çok geniş pazar seçenekleri mevcut. Öte yandan böğürtlen insan sağlığı açısından çok büyük faydalar sağlıyor. Böğürtlen C, E ve K vitamini deposu olarak biliniyor. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum miktarı da çok fazla. Birçok hastalığa karşı insan vücuduna faydalar sağlıyor” diye konuştu.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise Erzincan’ın alternatif tarımsal ürünler konusunda yaşanan çeşitliliğin Erzincan tarım sektörüne katma değer sağladığını söyledi. Şahin, Erzincan’ın Tatlısu Köyü’nde böğürtlen yetiştiriciliği yapan Fikret Ateş’e tarımsal üretime katkılarından dolayı teşekkür ederek, bereketli bir sezon diledi.