Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Erzincan’da tarımsal örgütler gerek üye sayısı gerekse yapılan çalışmalar açısından güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda 54 bin 683 tarımsal örgüt üyesi bulunan Erzincan’da tarımsal amaçlı üretici ve yetiştirici birlikleri ile kooperatiflerin üye sayıları 55 bine yaklaşıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım sektöründeki üretici ve yetiştirici birliklerine sağladığı avantajlar, üretici ve yetiştiricileri tarımsal amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında toplanmaya teşvik ediyor.Tarım sektörünün ekonominin lokomotif sektörü olduğu Erzincan’da da 4 yetiştirici birliği, 4 üretici birliği, 17 tarımsal kalkınma kooperatifi, 4 tarımsal sulama kooperatifi, 1 su ürünleri kooperatifi, 1 pancar ekicileri kooperatifi ve 9 adet tarım kredi kooperatifi bulunuyor.Söz konusu 4 yetiştirici birliğinde 6 bin 18 üye bulunurken, 4 üretici birliğinde 956 üye, tarımsal amaçla toplam 32 kooperatifte ise 47 bin 709 üye yer alıyor. Öte yandan tarımsal amaçlı sivil toplum kuruluşları arasında 41 bin 44 üyesi bulunan Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi ilk sırada yer alıyor.Tarımsal amaçlı sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik birçok avantaj sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da üretici ve yetiştirici birliklerinin çatısı altında faaliyet yürüten üretici ve yetiştiricilere ek destekler sağlıyor.