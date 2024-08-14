Erzincan’da tarımsal üretimde biz de varız diyen emekli öğretmenler, son derece başarılı üretimler ile tarıma renk katıyor.Erzincan’da yıllarca sınıflarda, okullarda çocukları yetiştiren öğretmenler emekli olunca doğayla baş başa kalarak tarımsal üretime katkı sağlıyor.Bu kapsamda Söğütözü köyünde emekli öğretmen İbrahim Erkılıç, yaklaşık 94 dekarlık alanda tarımsal üretimde bulunuyor. Erkılıç, 8 dekar alanda ceviz, 13 dekar alanda karışık meyvecilik, 4 dekar alanda kayısı, 2 dekar alanda karabuğday, 2 dekar alanda ise coğrafi işaretli Cimin üzümü yetiştiriyor. Arazisinin 7 dekarında kerestelik kavak yetiştiriciliği yapan emekli öğretmen Erkılıç, arazisinin geri kalan kısmında ise ekmeklik buğday yetiştiriyor.Öte yandan Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyünde emekli öğretmen Fahri Küçüktaş ise 20 dekar alanda meyve, 10 dekar alanda sebze, 20 dekar alanda ise buğday yetiştiriciliği yapıyor. Küçüktaş, arazilerinde armut, şeftali, balkabağı, kapya biber ve buğday yetiştiriyor. 8 dekarlık alana balkabağı eken emekli öğretmen 30-35 kg ağırlığında balkabakları yetiştiriyor.