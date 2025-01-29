Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Alper Koçaker, Murat Şahin’den görevi devralarak, yeni görevine başladı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde il müdürlüğü görevi için devir teslim töreni yapıldı. 2016 yılından bu yana Erzincan İl Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yapan ve Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın tensipleri ile Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü emrine atanan Murat Şahin, görevi yeni İl Müdürü Alper Koçaker’e teslim etti. Daha önce Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü olan Alper Koçaker, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde il müdürü olarak göreve başladı.Alper Koçaker kimdir?1980 yılında Ankara’da doğan Alper Koçaker, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden, 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2003-2005 yıllarında özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulunan Alper Koçaker, 2005-2011 yılları arasında Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gıda mühendisi, 2011 2018 yılları arasında Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gıda mühendisi, 2018-2025 yılları arasında Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ilçe müdürü olarak görev yaptı. Alper Koçaker, 27.01.2025 tarihinden itibaren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili olarak görev yapmaya başladı.