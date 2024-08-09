Tahıllardan sebzeye, yem bitkilerinden meyveye kadar birçok ürünün yetiştirildiği Erzincan Ovası’nda adım başı “maşallah” dedirten görüntüler ortaya çıkıyor.Erzincan Ovası bu yıl yüksek rekolte ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Özellikle meyvecilikle uğraşan çiftçiler yüksek verimden dolayı son derece mutlu. Kayısı, elma, armut, şeftali, nektarin, erik, dut, ayva, kiraz, vişne, üzüm, ceviz, kızılcık gibi birçok meyve türünün yetiştirildiği Erzincan Ovası’nda tabiri caizse adeta bereket yağıyor.Son yıllarda yüzlerce dekar kapama meyve bahçesinin kurulduğu Erzincan’da yaşanan bu bereketli sezon üreticiyi de memnun ediyor.Erzincan Ovası’nda hasat kirazla birlikte başlamıştı. Ardından dut ve kayısı ile devam eden sezon sırasıyla vişne, şeftali ve nektarin gibi meyvelerin hasadıyla devam etti. Bugün itibarıyla Erzincan Ovası’na hasat sürüyor. Şeftali, nektarin, kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hasat edilen ürünler hem Erzincan hem de dış pazarlarda değerlendirilirken Erzincan’da hasat edilen ürünler sofralık, sanayi tipi ya da kışlık olarak değerlendiriliyor. Yetiştirilen birinci sınıf ürünler tüketicinin beğenisine sunulurken kalan ürünlerin bir kısmı sanayiye bir kısmı ise kurutmalık, reçel ve komposto yapımı gibi kışlıklarla değerlendiriliyor. Üreticiler son yılların en bereketli sezonunun yaşandığını dile getiriyor.Arazi tarama çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri zaman zaman üreticilerin rekolte sevincine ortak oluyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise yaşanan bereketli sezon için “çiftçilerin emeklerinin, alın terinin karşılığını alıyor olması bizi de mutlu ediyor” dedi. İl Müdürü Şahin açıklamasında, “Erzincanlı üreticilerimiz meyvecilik konusunda en iyi şekilde üretime devam ederek en kaliteli ürünleri pazarlara sunuyor. Öte yandan üreticilerimiz sanayide kullanılacak olan meyve türlerini de her sene daha fazla üretiyor. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu kayısı, vişne, elma gibi ürünler de yetiştiriliyor. Araziye çıktığımızda adım başı üretim adım başı çalışan çiftçilerimize rastlıyoruz. Kurutulan kayısılar, pişirilen pekmezler, kurumaya bırakılan pestilleri gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki İl Müdürlüğümüz tarafından kurulan SMS sistemi ile ve sosyal medya hesaplarımız kanalıyla sezon başından bu yana çiftçilerimizi ilaçlama ve çeşitli kültürel işlemlerle ilgili sürekli bilgilendirdik. Uyarılarımızı dikkate alan Erzincan çiftçisi kaliteli ürün üretme noktasında da son derece başarılı. Çiftçilerimize bereketli ürünler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.