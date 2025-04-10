Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, "Suçla mücadelede kararlılığımız artarak devam ederken, önleyici hizmetlere de büyük önem veriyoruz" dedi.Baybaba mesajında şu ifadelere yer verdi:"Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyorum. 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, şehrimizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için canla başla çalışan teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü ilke edinerek görevini layıkıyla yerine getirmektedir.İl Emniyet Müdürlüğü olarak önceliğimiz, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın güven içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Suçla mücadelede kararlılığımız artarak devam ederken, önleyici hizmetlere de büyük önem veriyoruz.Bu anlamlı haftada, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."