Erzincan seralarında domates ve salatalık üretimi artmaya devam ediyor.Doğunun sebze deposu Erzincan’da seralarda ve açıkta üretilen domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz gibi ürünler hem Erzincan’ın hem de bölgenin ihtiyacı için gönderiliyor.Son yıllarda sebzecilik sektöründe bölgenin hakimi haline gelen Erzincan, üretmeye devam ediyor. Halihazırda 600 dekarlık sera alanı ve binlerce dekar açık alanda sebze üretimi en hareketli günlerini yaşıyor. Erzincan’da üretilen bu ürünler, Erzurum, Gümüşhane, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Trabzon, Rize, Ağrı gibi çevre illere sevk ediliyor.Hasat sezonun içerisinde olan Erzincan’da seraların önünde sevkiyat hareketliliği yaşanıyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü bu süreçte sürekli seracılık yapan üreticilerle görüşerek onların taleplerini dinliyor. Üretim ve pazarlama noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı Erzincan’da kaliteli üretim pazar sıkıntılarının aşılmasında önemli rol oynuyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Oğlaktepe Köyü’nde 30 dekarlık serada domates ve salatalık üretimi yapan Cudi Demir, Selçuk Karagöz ve Aytaç Pedis’e ait seraları ziyaret ederek üreticilerle görüştü.Erzincan’da kendi öz kaynakları ile seracılığa başlayan Cudi Demir, Selçuk Karagöz ve Aytaç Pedis Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan ve üretime katılmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydettiler. Üreticiler, 30 dekarlık alanda yılda yaklaşık 170 ton domates ve 100 ton salatalık üreterek bölge illere pazarladıklarını ifade ettiler.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise, önümüzdeki süreçte ildeki sera varlığının hızla artacağını kaydederek, “Üreticilerimiz son yıllarda seracılığa yöneliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hem kendi öz kaynakları hem de TKDK marifetiyle sağladığı hibeler bu alanda çok etkili oldu. Hepinizin bildiği üzere Erzincan Valiliğimizin himayesinde valimizin talimatları ile ilimizde bu alanda sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan yakalamış olduğu bu trendin ardından tam bir sera cennetine dönüşecek. Hem üreticilerimiz hem de Erzincan kazanacak” dedi.