Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayında gönderilen programlar kapsamında Erzincan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce firma ve tüketicilerin haklarını korumak için ani denetimler aralıksız sürdürülüyor.Bu kapsamda Erzincan’da 2024 yılı ocak - eylül ayları arasında yapılan denetimlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı;“Hazır ambalajlı mamul (gıda) üreten ve paketleyen 47 adet firmanın denetimleri yapıldı.2024 yılı içerisinde 2 bin kilogram üzeri 37 adet yüksek çekerli baskül, 8 adet yol denetimi, aks kantarlarının ani denetimleri esnasında etiket ve damga kontrolleri yapıldı.Erzincan’da faaliyet gösteren ticari araçlarda bulunan taksimetre ve takograf sayaçlarının ani denetimleri yapıldı.334 adet şikayetli elektrik sayacının muayeneleri yapıldı.109 adet ürün denetim ve gözetimi, 16 adet hizmet yeri denetimleri yapıldı.345 adet akaryakıt sayacı ve 96 LPG sayacının ani denetimleri yapıldı.Şikayetli su sayaçlarının muayeneleri yapıldı.2. sınıf tartı aletlerinin (kuyumcu ve eczane terazisi) ani denetimleri yapıldı.2 bin kilo altı 3. sınıf tartı aletlerinin (bakkal, market ve manav vb.) ani denetimleri yapıldı.”