Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yeni yıl kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.Kış turizminin gözde mekânlarından Ergan Dağı Kayak Merkezine gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterisi, dilek balonlarının uçurulmasıyla kutlandı. Kayak merkezindeki yeni yıl kutlamalarında vatandaşlar kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenerek dans ettiler. Bu yıl sezonu diğer kış turizm merkezlerine göre erken açan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 1 metreyi aşan kar ise kayak severleri mutlu etti.