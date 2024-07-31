Van’ın Erciş ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgilere göre Erciş’in batısında bulunan ana çöp depolama alanı olarak kullanılan çöp toplama merkezinde akşam saatlerinde sebebi bilenmeyen nedenle yangın çıktı. Çöp depolama alanına yakın yerleşim yerinden dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöp depolama alanında çıkan yangına müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.