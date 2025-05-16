Nisan ayında Elazığ’da meydana gelen zirai don olayının etkilerini değerlendirmek amacıyla, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali’nin katılımıyla toplantı düzenlendi.Toplantıya, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı’ndan ziraat mühendisi Harun Reşit Beşer, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ziraat yüksek mühendisi Yusuf Bayındır, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personel katılım sağladı.Toplantıda, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz tarafından yapılan sunumda, don olayının ardından sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları, zarar gören ürün ve alanlara ilişkin değerlendirmeler ile üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ziraat yüksek mühendisi Yusuf Bayındır ise zirai don sonrası meyve bahçelerinde uygulanması gereken bakım ve kültürel işlemlere ilişkin teknik bir sunum yaptı.Toplantının ardından, merkezde ve Baskil ilçesinde don zararından etkilenen meyve bahçelerinde yerinde incelemeler yapıldı ve don zararının etkileri değerlendirilerek üreticilere teknik tavsiyelerde bulunuldu, alınabilecek önlemler konusunda bilgiler verildi.