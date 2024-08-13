Elazığ’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalharman köyünde entegre mücadele kapsamında bilgi verildi.Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bağcılık biriminde görevli teknik personel tarafından Elazığ merkeze bağlı Çatalharman köyünde entegre mücadele kapsamında bilgi verildi. Potasyum noksanlığının görüldüğü bağlarda üreticilere potasyumlu gübre uygulaması tavsiye edildi. Gereksiz ilaçlamayı önleyerek, insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riskini ve mücadele masraflarını azaltan entegre mücadele eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.