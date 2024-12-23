Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Elazığ’dan umreye gidecek olan 407 kişilik ilk iki kafile, yakınları tarafından dualarla uğurlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 407 kişilik ilk iki kafile için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. Yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleri ile vedalaşan umre adayları, dış hatlar terminalinden uçaklara alındı.İlk kez Umreye gideceğini belirten vatandaşlardan Sedat Yılmaz, “İlk kez kutsal toprakları göreceğim, heyecanlıyım. Genç yaşta gitmenin önemli olduğunu Peygamber efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hadislerinden görüyorduk. Genç yaşta dine yakın olmanın ve dine ibadet etmenin kıymetini biliyoruz. İnşallah vefat edene kadar bu şekilde devam ederiz. İnşallah rabbim bizi din ve imanla ölmemizi nasip eder” dedi.Vatandaşlardan Kemal Yıldız ise ’’Farklı bir duygu ilk defa gidiyorum. Rabbim kabul eder inşallah. Rabbim gitmek isteyenlere de nasip etsin’’ diye konuştu.Umreye gidecek olan bir başka vatandaş Sevgi Yılmaz da ’’Rabbim bana ve burada bulunan bütün kardeşlerime nasip etti. Rabbimin izniyle sağ salim bir şekilde ibadetimizi yapıp dönmeyi istiyoruz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Çok duyguluyuz. İlk defa gidiyorum. Herkese buradan selam söylüyorum. Rabbim inşallah hac için de bizlere nasip eder’’ şeklinde konuştu.