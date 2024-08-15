Elazığ’da susuz arazilerde yetişen, tadı ve şekli ile dikkat çeken ’Kultik’ kavunu tezgahlarda yerini almaya başladı.Elazığ’da doğal ve susuz yetişen, her bir tevekte farklı tatta ürün olan Kultik kavunu satışa çıktı. Kilosu 25 liradan satışa çıkan Kultik kavunu, susuz olarak yetiştirilmesi ile dikkat çekiyor.Kultik kavununun susuz bir alanda yetiştirildiğini ifade eden satıcılar, ’’Kultik kavunu Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimizden geliyor. Bizler de satışını yapıyoruz. Susuz yetiştirildiği için tadı değişik oluyor. Kilosunu 25 liradan satıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız fazla ilgi gösteriyor’’ dedi.